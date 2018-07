Blu ray de Infinity War tendrá ‘infinito’ material extra

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El lanzamiento de Avengers: Infinity War en DVD, Blu-Ray y Ultra HD está fijado para el próximo 17 de agosto, lo que permitirá acceder a dos horas de contenido extra.

Marvel dio a conocer la fecha de estreno para las ediciones caseras de Avengers: Infinity War, las cuales en total, y dejando de lado los comentarios en audio, tendrá más de dos horas de contenidos extra. Esta versión digital saldrá hasta el 17 de agosto.

Las diversas ediciones harán las delicias de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel con los extras que se incluirán las versiones en alta definición que incluyen cuatro escenas eliminadas, los ya mencionados comentarios en audio, tres reportajes y algunas tomas falsas.

También se anunció que la versión digital incluirá en exclusiva una mesa redonda de 32 minutos de duración con ocho directores del Universo Cinematográfico de Marvel centrada en la evolución e influencia de sus películas en el mismo.

¡Cuidado! ¡Spoiler Alert!

Estas son las cuatro escenas eliminadas que traerá el blu-ray de Avengers: Infinity War.

Happy Knows Best (1:23) – Tony y Pepper hablan sobre los detalles de su próxima boda, hasta que un molesto Happy Hogan da la lata sobre un requerimiento urgente.

Hunt for the Mind Stone (1:24) – En una oscura calle, Wanda Maximoff y un herido Vision intentan esconderse de los brutales aliados de Thanos.

The Guardians Get Their Groove Back (3:20) – Mientras Peter Quill y Drax riñen sobre su fallida misión a Knowhere, Mantis interrumpe con una noticia

A Father’s Choice (4:00) – Thanos confronta a Gamora con una visión de su pasado y la mentira que le dijo sobre la Gema del Alma.

Y este es el material extra

Comentarios en audio: (02:29:10) (Audio: Inglés) (Subtítulos: Español, Inglés codificado para sordos, Italiano).

Reportaje Extraña alquimia: (00:05:07). Esta pieza explora las nuevas incorporaciones en los equipos y analiza las razones por las que los superhéroes se unen en parejas.

Reportaje El Titán loco: (00:06:33). Exploraremos el villano más malo de Marvel Cinematic: Thanos.

Reportaje Más allá de la batalla: Titán: (00:09:34). Analiza todo el proceso de realización de la película para demostrar cómo estas escenas icónicas se desarrollan desde el concepto hasta la ejecución.

Reportaje Más allá de la batalla: Wakanda: (00:10:57). Detrás del escenario para descubrir una de las principales batallas de Infinity War.