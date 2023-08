“Blue Beetle” la audiencia amó la cinta ¿Cómo le fue con la crítica especializada?

“Blue Beetle” llego a las salas de cine en la mayoría de los mercados de todo el mundo el 18 de agosto, el filme sigue al héroe latino, estadounidense de ascendencia mexicana Jaime Reyes, originalmente el filme se desarrolló para el antiguo DCEU, sin embargo el CEO de DC Studios declaró que el personaje ingresará a todo lo nuevo que viene para DC Comics.

La cinta debutó con un sólido 88% de aprobación el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certificaba al proyecto como fresco, posteriormente descendió al 82% aun así es un numero bastante positivo superando los resultados de The Flash.

The first reviews are in for #BlueBeetle - currently it's Fresh at 88% on the Tomatometer, with 40 reviews: https://t.co/GtxaodTYwS pic.twitter.com/PMPNoVsxKv