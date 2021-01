Blue Demon Jr. combatirá el crimen en nueva serie de Disney

MÉXICO.- Luego de muchos años batallando por convertirse en un héroe latino internacional y llevar el legado construido junto a su padre al mundo, el sueño de Blue Demon Jr será realidad bajo la nueva serie de Disney Channel, Ultra Violet & Blue Demon.

Get ready for #UltraVioletAndBlueDemon in @DisneyChannel . Thank you everyone that believed on our show, and to my partners and producers @DanFilm and @theyuyo pic.twitter.com/IpNDE4jT1H