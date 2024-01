¡Podrán hacerlo! Jennifer Lopez se unirá a Mattel Films para producir la película animada de ‘Bob el Constructor’, la cual contará con la participación de la estrella de ‘In the Heights’, Anthony Ramos, como la voz principal del filme, según reportó la revista Variety.

En la película, Roberto, (mejor conocido como Bob) viajará a Puerto Rico para realizar un importante trabajo de construcción.

Durante su estadía, abordará los problemas que afectan a la isla y profundiza en lo que significa construir, todo bajo un guión de Felipe Vargas.

Bob the Builder is ready for his big screen debut.



Mattel Films and Jennifer Lopez are set to produce an animated "Bob the Builder" movie, starring "In the Heights" and "Transformers: Rise of the Beasts" actor Anthony Ramos in the title role. https://t.co/YyVivsIXsS