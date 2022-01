¿Boda en Año Nuevo? Halle Berry sorprende con romántica foto

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Halle Berry sorprendió a sus seguidores con una romántica foto con su novio Van Hunt, cantante de R&B, en un altar de una capilla dándose un beso en contra luz, acompañada del siguiente mensaje: "Bueno, es oficial".

La publicación tiene comentarios de sus seguidores y amistades que mostraron su felicidad ante la noticia de su matrimonio. El actor Dwayne Johnson “La Roca” comentó: "Felicidades a los dos. Hermoso".

También Octavia Spencer, Naomi Campbell, Lesley-Ann Brandt, entre otros artistas felicitaron a la pareja. Aunque todos cayeron en la trampa o siguieron la broma de la talentosa actriz porque en la siguiente foto compartió una selfie que complementa la frase “Bueno, es oficial”… “Es 2022”, lo que deja claro que todo fue una broma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry)

Con respecto al matrimonio, no se ha confirmado si la pareja planea hacerlo, debido a que Berry ha estado casada tres veces: con Davi Justice de 1993 a 1997, Eric Benét de 2001 a 2005 y Oliver Martínez de 2013 a 2016, con quien tuvo a su segundo hijo Maceo Martínez.

Además, recordemos que tuvo una larga relación problemática, sin estar casada, con el modelo Gabriel Aubry que finalizó en una lamentable batalla legal por la custodia de Nahla Ariel Aubry, su primera hija.

Romance entre Berry y Hunt

La pareja comenzó a salir oficialmente en septiembre del 2020, pero ya llevaban algunos meses más conociéndose. En una entrevista para la revista Women´s Health, Berry confirmó que estaba realizada con su relación amorosa.

"Ojalá lo hubiera conocido antes para poder amarlo por más tiempo. Simplemente me siento realizada. Me siento feliz en mi vida romántica, como madre, como artista", comentó Berry.

"Soy mucho mejor madre en esta circunstancia de lo que hubiera sido si hubiera permanecido en una relación romántica que no me sirvió y no me hizo sentir como necesito sentirme como mujer" aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry)

Posiblemente muy pronto la pareja nos sorprenda con una boda o un festejo al amor.

(Con información de El Universal)

