Miembro de Queen 'mimó' a actores con icónico solo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la grabación de Bohemian Rhapsody fue clave la participación de los integrantes de Queen para guiar la interpretación de los actores que les ‘dieron vida’ en la biopic y recientemente Brian May, guitarrista de la banda compartió con sus fans una de sus colaboraciones en el set.

El músico publicó en Instagram un video del momento en el que tocó por primera vez el icónico solo de guitarra de “Bohemian Rhapsody” ante el equipo del film, que recientemente triunfó en los Globos de Oro.

En el clip en cuestión, May toca el solo en un estudio de grabación ante Gwilym Lee, el actor encargado de interpretarle a él en la película -quien, por cierto, queda alucinado por lo que acaba de vivir-.

Al fondo, dentro de la cabina se puede ver también a Rami Malek caracterizado como Freddie Mercury.

“Cuando el equipo estaba filmando esta escena yo andada por ahí, así que Gwil me invitó a hacerlo. ¿Qué tal me salió, colegas? Bueno, obviamente no tan bien como a Gwil, él es un artista entrenado. Lo pasamos muy bien”, explica con modestia May en Instagram.