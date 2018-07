Saddle, el ícono de Dior regresa para quedarse

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Recordar también significa reinventarse. Cincuenta años después de la explosión creativa de 1968, Maria Grazia Chiuri revive una era donde las reglas de moda persiguen autenticidad y seguridad para romper con ellas. En la entrega Fall/Winter 2018 de Dior, la directora creativa retomó la icónica bolsa Saddle, creada por John Galliano cuando llevaba las riendas creativas de la maison en 1999.

Un friendly reminder de amor y paz sobre patchwork de denim hacen de esta pieza única en su tipo (Foto: Quien)

La silueta ecuestre proviene de la forma del caballo, formando una interesante figura que rápidamente se convirtió en un objeto de culto. Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en Sex and the City debutó con una Saddle Bag estampada en seda y bordes de cuero café. Asimismo, Elle McPherson y Beyoncé se adueñaron de esta it bag.

También te puede interesar: Le llegan al precio a Atala Sarmiento

Pauline Ducruet luce una hermosa bolsa saddle

Hoy, Dior hace el lanzamiento oficial de un bolso Saddle diseñado para arrasar con los protocolos y volverse nuevamente un must have para mujeres empoderadas e imponentes de estilo. Todo lo que necesitas guardar cabe en este bolso que además vienen en diferentes texturas y el clásico monograma de la marca. Flecos, bordados y aplciaciones coloridas viven en la saddle bag de Dior y nos demuestra su gran versatilidad a través de las it girls más reconocidas del mundo, como Camila Coehlo en Brasil o Pam Allier en México. Estos son nuestros looks favoritos, ¡inspírate!