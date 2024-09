Bon Jovi salva la vida de una mujer en un puente de Nashville

El legendario cantante de rock Bon Jovi, conocido por éxitos como *"It's My Life"*, se convirtió en un héroe el pasado martes en Nashville, Tennessee, al salvar a una mujer que intentaba lanzarse desde el puente John Seigenthaler.

Según informó TMZ, el incidente ocurrió mientras Bon Jovi filmaba el videoclip de su nuevo sencillo "People's House".

Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide



Absolutely love this guy & his compassion towards people



My hero not only as a musician, but as a human being



Hope this lady is doing a lot better



If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7