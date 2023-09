Bonnie Wright anuncia el nacimiento de su primogénito ‘Elio’

Bonnie Wright, conocida por interpretar a Ginny Wesley en las películas de Harry Potter, anunció que ya tiene en brazos a su primer hijo a quien nombró Elio Ocean Wright Lococo.

La actriz de 32 años publicó en redes sociales una imagen de su pequeño recién nacido, junto a un mensaje de donde menciona que Elio llegó al mundo el pasado martes 19 de septiembre.

Wright dio a conocer su embarazó un año después de contraer matrimonio con Andrew Lococo, el 19 de marzo de 2022.

