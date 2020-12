Sube fotos desnuda a Instagram, dice tener el permiso del CEO y le cierran la cuenta

MÉXICO.- La estrella de cine para adultos, Kendra Sunderland, fue vetada de Instagram por subir fotos de desnudos que violaban el reglamento de la red social, pero sobre todo, por decir que publicaba dichas imágenes con consentimiento del CEO de la plataforma, con quien tenía relaciones sexuales.

Así, sintiéndose con la "vara alta" con el ejecutivo, no esperó que le llegaría "la voladora" por tal afirmación, de la que después dijo sólo era una broma. Ello, luego de que Adam Mosseri, el ejecutivo mencionado por su cargo, desmintió lo dicho por la actriz.

Así lo informó el portal "Daily Mail", que señaló que Sunderland había hecho los comentarios en estado de ebriedad. Todo comenzó cuando la estrella XXX se jactó de que ella podía subir contenido impropio sin que tuviera una sanción.

Instagram desestimó las afirmaciones y negó cualquier conexión. También negaron que la estrella tuviera trato preferencial y afirmaron que ellos siguen estrictas normas con el contenido erótico.

Mientras tanto, la actriz abrió una cuenta alternativa de Instagram en lo que espera que pasará con la anterior.

Por medio de Twitter, Sunderland pidió a sus seguidores seguirla.

Follow this account while I wait to see the fate of my old IG 🙄🤪 https://t.co/ghkwFlMMKv pic.twitter.com/WUgLVYFHOp