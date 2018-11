Angelina y Brad “se reconcilian” por el bien de sus hijos

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Todo apunta a que los problemas legales entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos están a punto de terminar.

Se había comunicado que el 4 de diciembre Angelina y Brad se verían la cara en la corte para solucionar los detalles de su separación, pero según publicó el portal The Blast, los actores evitarían que sus hijos pasen por el amargo juicio de custodia porque estarían a punto de firmar un acuerdo.

De acuerdo con el portal Soy Carmin, en un principio se dijo que Angelina Jolie había solicitado la custodia y ofrecía un tiempo muy limitado de visitas a su ex esposo, pero en los documentos que estarían a punto de firmar, Brad Pitt tendría más tiempo de convivencia.

También te puede interesar: Angelina Jolie y Brad Pitt se reencontrarán en diciembre

“Nuestras fuentes dicen que la ex pareja finalmente se dio cuenta de que la lucha en curso sólo está perjudicando a los niños, y aunque aún no han firmado el acuerdo, se espera que se finalice muy pronto”, publicó The Blast.

Y es que el cara a cara en la corte apuntaba a que sería desagradable, ya que según comunicaron algunos medios, volverían a salir temas como la denuncia de Angelina a Brad por un supuesto abuso tras el incidente ocurrido con su hijo mayor en un avión, el cual se dice que pudo ser lo que desencadenó el divorcio.

Además, el juez privado que decidirá el futuro de la ex pareja es el mismo que los casó en el 2014. También se sabe que los niños han sido sometidos a evaluaciones continuas, y esos resultados se habrían utilizado para determinar una orden de custodia definitiva para la familia.

Ahora, con lo que dio a conocer The Blast, el acuerdo evitaría muchos problemas y así podrían comenzar a centrarse en la parte financiera del divorcio, ya que hay muchos millones en juego.