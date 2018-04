Aseguran que una arquitecta israelí 'trae loco' a Brad Pitt

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde que se separó de Angelina Jolie en septiembre de 2016, a Brad Pitt le adjudicaron todo tipo de romances. Desde el ya clásico "volvió con Jennifer Aniston", hasta un supuesto touch and go con Kate Hudson que ella misma negó enfáticamente no sin antes reírse de la posibilidad en el programa de radio de Howard Stern.

Definitivamente, el mundo lo quiere ver otra vez en carrera romántica. Y parece que Brad estaría en eso o en algo parecido. Según Page Six, la columna chimenteril del diario New York Post, el actor está pasando tiempo con una aclamada arquitecta, artista galardonada y especie de profesora de gran popularidad en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Neri Oxman.

Una fuente confirmó en exclusiva al medio que Pitt, aficionado a la arquitectura y al diseño, conoció a Oxman a través de un proyecto de arquitectura de MIT y desde entonces se han hecho amigos. Según la publicación, el actor fue referido a Oxman para colaborar en un proyecto arquitectónico en el que estaba trabajando.

Oxman estuvo casada previamente con el compositor argentino Osvaldo Golijov...

"Brad y Neri se llevaron bien al instante porque comparten la misma pasión por la arquitectura, el diseño y el arte. Esto se describe mejor como una amistad profesional", citan una fuente cercana al ex de Jolie.

"Su amistad no se convirtió en romance ya que ambos son cautos y esto es, una vez más, más una amistad profesional, pero Brad está muy interesado en pasar más tiempo con Neri, ella es fascinante".

Oxman estuvo casada previamente con el compositor argentino Osvaldo Golijov, quien según ella tuvo una "influencia increíble" en su trabajo. Pitt, por su parte, todavía está finalizando su divorcio de Angelina Jolie.

Si bien es considerado uno de los hombres más lindos de Hollywood, no hay que olvidarse que Brad Pitt es padre de seis hijos, un número más que considerado para tener en cuenta en la columna de negatividad a la hora de buscar novio.

Con información del portal de noticias Infobae.