Brad Pitt estrena hoy la cinta Hacia las estrellas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta “Ad Astra”, protagonizada por Brad Pitt como un astronauta en el futuro cercano, nos lleva al espacio exterior en una historia sobre el anhelo por volver a casa y el afán por la exploración interestelar.

Brad Pitt dio el primer paso con James Gray.

En 1995, vio su ópera prima “Little Odessa” y decidió llamar al joven cineasta detrás del sombrío drama policíaco de Brooklyn. Desde entonces han estado hablando, de películas, de la vida, de trabajar juntos. Pero tomó casi 25 años que las estrellas se alinearan para dar vida a una ambiciosa odisea espacial llamada “Ad Astra” (Hacia las estrellas), que se estrena hoy en México, Estados Unidos y España.

También te puede interesar: Brad Pitt se divorció de Jennifer Aniston porque quería una 'vida interesante'

“Es una película valiente”, dijo Pitt. El actor de 55 años produce y protagoniza esta historia original sobre un astronauta que se aventura a salir casi completamente solo al espacio exterior para investigar una turbación que podría estar relacionada con la desaparición de su padre. Es algo en lo que Gray había pasado años trabajando.

El uso de Pitt de la palabra “valiente” es apropiado, no sólo para describir el filme y su exploración de grandes temas como la masculinidad con el espacio como telón de fondo, sino del hecho de que exista en absoluto. No muchos estudios y compañías de producción destinan hoy en día más de 80 millones de dólares a una idea original. El que Plan B de Pitt, New Regency y 20th Century Fox se hayan unido para hacer “Ad Astra” es, dijo Gray, “más que raro... un gran riesgo”.

“Ad Astra” ha tenido algo de turbulencia antes de llegar a las salas de cine. Era una película de Fox que pasó a manos de Disney cuando ésta adquirió al estudio rival, ocasionando que la fecha de estreno se cambiara varias veces.

La cinta está ambientada en el futuro cercano, un tiempo de esperanza y de conflicto en el que la humanidad mira hacia las estrellas.