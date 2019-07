Brad Pitt se retira de Hollywood

AGENCIAS

Ciudad de México.- A los 55 años y en plena promoción de “Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt, el eterno galán del cine, tomó la drástica decisión de ir alejándose de la actuación para, en un futuro cercano, dedicarse únicamente a crear contenido audiovisual con la productora Plan B Entertainment, que fundó junto a su ex esposa, Jennifer Aniston, en el año 2002.

El nominado el Oscar se ha tomado un tiempo fuera del ojo público tras su escandaloso e interminable divorcio con Angelina Jolie.

Antes del estreno de “Once Upon a Time in Hollywood”, el actor compartió su sentir respecto a la industria del entretenimiento tras más de dos décadas como uno de sus máximos exponentes.

“Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”, confesó el actor a la edición australiana de la revista CQ.

Reveló que esta decisión se debe a las duras reglas del cine con los más veteranos. “Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes.

No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", se sinceró.

Sus fanáticos también lo podrán ver este año en Ad Astra, la esperada película de ciencia-ficción de James Gray, que llega a los cines del mundo a partir del 20 de septiembre.