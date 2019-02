Entre Lady Gaga y Bradley Cooper ¿Ha nacido un romance?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La pareja de la noche de la ceremonia 91 de los premios Oscar fue sin lugar a dudas la que formaron Bradley Cooper y Lady Gaga durante la presentación de la canción “Shallow”.

Y aunque el actor y director se encuentra en pareja con la modelo Irina Shayk, su química con Lady Gaga, -la coprotagonista en A Star is born- se ha convertido en una historia de amor y admiración digna de la pantalla grande. Los famosos tienen un vínculo especial, que inició desde el primer momento en que el actor la escuchó cantar; cultivando una estrecha amistad, publica Infobae.

Cooper, tenía en su mente que Gaga sería la opción perfecta para dar vida al personaje de Ally, tras escucharla en un concierto benéfico del Instituto de Cáncer Sean Parker en abril del 2016. La estrella entonó el tema "La Vie en Rose" de Édith Piaf y su presentación lo inspiró a incorporar la canción al filme.

Dos años más tarde, durante el Festival de Cine de Toronto en el 2018, el actor dijo a los presentes: "Ella paraliza a todo el público con su presencia. Es una locura".

También te puede interesar: ¿Irina Shayk celosa de Lady Gaga? Así reaccionó tras el show

Antes de aquella noche, Bradley no tenía mucho conocimiento del trabajo de la artista, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta.

"Estaba en un concierto benéfico con mi madre. Realmente no conocía su música" reconoció el director, en una entrevista con W Magazine. "Tenían una sorpresa musical y Stefani salió con todo el cabello engominado hacia atrás".

Al día siguiente, solicitó una reunión con la intérprete para ponerse a trabajar juntos en el remake. "Llamé a su representante y le dije: 'Puedo ir a su casa y conocerla inmediatamente?' Me fui manejando hasta Malibú y nos sentamos en su balcón y después estábamos comiendo espaguetis con albóndigas", recordó Cooper en la entrevista.

"Después de 10 minutos estábamos disfrutando comida casera que ella había preparado. A mí me encanta comer y eso fue algo que nos unió. Los dos venimos de familias italiano-americanas de la costa Oeste y eso ayudó mucho a nuestra cercanía", explicó el afamado actor durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine en Venecia.

Conexión inmediata

Gaga reveló que la química con él fue sorprendente. "Desde el momento en que vino a mi casa, le abrí la puerta y nuestros ojos se conectaron, sentí una conexión instantánea". Después de la cena, cantaron en el piano de la intérprete un dueto de la canción "Midnight Special" -de Credence Clearwater Revival- , y quedaron sorprendidos por la increíble atracción.

"Lo miré y le dije, 'Bradley, tu voz es increíble. Tienes una excelente voz'. Canta desde el alma", declaró Gaga.

Aunque para Cooper, Gaga era la persona perfecta para encarnar a Ally debió convencer a Warner Bros, (el estudio detrás de la película), ya que dudaban de que la cantante estuviera a la altura del proyecto; -nunca había llevado adelante un papel protagónico-.

La ganadora del Oscar a Mejor Canción reconoció que tenía conocimiento del filme -antes de que Cooper le propusiera formalmente participar de la misma- por lo que inmediatamente aceptó la oferta.

Los actores empezaron a pasar tiempo juntos durante las grabaciones. Fueron fotografiados recorriendo las calles en motocicleta; Gaga empezó a vestirse más casual de lo que acostumbra (en preparación para el rol).

Gaga y Cooper se halagan mutuamente

La pareja asistió al Festival de Cine en Venecia, y en una conferencia de prensa, hablaron sobre la experiencia positiva que tuvieron trabajando juntos.

"Siendo una persona que no siempre se siente segura, él me hizo sentir libre", explicó Gaga. "Cumplí mi sueño. Pueden haber 100 personas en la habitación y 99 que no creen en ti, pero sólo necesitas uno, y ese fue él", manifestó Gaga -en reiteradas oportunidades-, sobre la fe que tuvo Bradley en ella.

Cooper confesó públicamente su amor por Lady Gaga.

La amo profundamente", dijo a Time Magazine en septiembre del 2018. "Estuvimos juntos en el momento que más vulnerables nos sentíamos", añadió.

Las especulaciones sobre un romance de Cooper se hicieron más fuertes cuando Gaga anunció que había terminado su compromiso con su novio Christian Carino tras dos años de relación.

En tanto, Cooper y la modelo rusa son padres de Lea de Seine, de un año.