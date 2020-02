Bradley Cooper podría participar en la película de los Bee Gees

Los Ángeles.- El proyecto se encuentra en las etapas tempranas de desarrollo y planeación, contando con el productor de “Bohemian Rhapsody”, Graham King, y la empresa productora de Steven Spielberg, Amblin Entertainment, quien ya involucró a Paramount Pictures en el proyecto.

También te puede interesar: Último miembro de los Bee Gees es nombrado Caballero

Según información de The Daily Mail, Cooper, después de la éxito en “A Star is Born” se encuentra en charlas con las productoras para interpretar al vocalista y guitarrista de la banda australiana, Barry Gibb.

Your favorite brothers are now in high definition. Take a trip back to the 70's and experience the "Stayin' Alive" music video like it's the first time: https://t.co/50pF5O2k8a