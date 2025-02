Brasil critica trato a Milton Nascimento en Grammy 2025

Los fanáticos de la saga ‘Parque Jurásico’ están de parabienes tras el lanzamiento del primer tráiler oficial de la esperada película Jurassic World: Rebirth.

Este adelanto, que se publicó por Universal Pictures México, muestra a la talentosa Scarlett Johansson en un papel que se aleja de sus interpretaciones como superhéroe, adentrándose en una emocionante aventura de supervivencia.

A new era is born. Watch the Jurassic World Rebirth trailer now. pic.twitter.com/JbTsCK9NMm