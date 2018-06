Britney comparte imagen junto a sus hijos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, junto a la publicación Spears publicó "Amo cuando nos juntamos en nuestro punto favorito los domingos. Los chicos están más grandes que yo, ahora!!!

De acuerdo con vanguardia.com, en septiembre de 2004, Britney se casó con Kevin Federline, quien se dedicaba a ser bailarín, en Los Ángeles, California. En 2005, a través de su página web Britney, publicó que estaba embarazada y a la espera de su primer bebé.

También te puede interesar: Britney Spears recibirá premio por apoyar a la comunidad gay

El 14 de septiembre de 2005, la Princesa del Pop, dio a luz a Sean Preston.

El segundo hijo de la intérprete de Toxic, Jayden James, producto también con el bailarín Kevin Federline, nació el 12 de septiembre del 2006, en Los Ángeles.

Los jóvenes hijos de Britney ya están próximos a la adolescencia, (12 y 13 años tienen los retoños) y después de las demandas de pensión de Federline, por fin pueden gastar tiempo con su madre hasta pintando, actividad que recientemente también compartió en su cuenta de Instagram, con la leyenda "Pintar es tan terapéutico para mí! Haciendo esto con mis chicos en un hermoso día, es como una bendición".

Se transforma para campaña de Kenzo

La ropa de marca japonesa Kenzo lanzó su nueva línea para la temporada primavera-verano para la cual Britney Spears es la nueva imagen, aunque la cantante vuelve a dar de qué hablar.

La cantante Britney Spears ya no se parece a sí misma y, parafraseando el título de su exitoso segundo álbum Oops!... I Did It Again (2000), lo hizo otra vez y logró parecerse a cualquiera menos a sí misma, publicó Excélsior.

Britney Spears lanzó su nueva línea de ropa "Memento2" para la marca japonesa Kenzo. Sin embargo la campaña que hizo la cantante para promover la temporada Primavera-Verano 2018 causó críticas y controversia.

En las redes sociales de Kenzo publicaron varias imágenes en donde aparece Spears luciendo las prendas y lo que llamó la atención a los usuarios fue el aspecto que lució la cantante.

La rubia, madre de dos hijos varones de 12 y 11 años, Sean y Jayden James Federline, respectivamente, luce un cuerpo impecablemente esculpido en el gym, como en sus años de gloria, y, gracias a las bondades digitales del Photoshop, además luce un rostro libre de imperfecciones y también de los rasgos faciales que la identificaban.

Algunos usuarios criticaron el exceso de Photoshop en las imágenes, pues el rostro de la Princesa del Pop estaba muy cambiado y otros expresaron que se parecía a la cantante Jessica Simpson.

También señalaron que Britney lucía más delgada e incluso se veía más joven. Últimamente ha compartido con sus seguidores su rutinas de gimnasio y ha presumido su cuerpo tonificado.