Brian May es considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos

Madrid.- Brian May ha sido elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista británica Total Guitar.

El guitarrista de Queen, de 72 años, se sitúa así por delante de íconos de las seis cuerdas como Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimmy Page o Jimi Hendrix.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", ha dicho May a Total Guitar.

"No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso", añadió.

May ha confesado que para él el número uno es Jimi Hendrix, un "súper hombre que vino de otro planeta", al tiempo que ha admitido que siempre ha tenido a Jimmy Page como referente por ir a su mismo colegio y ser dos o tres años mayor.

En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus "servicios a la industria de la música". May obtuvo un PhD en astrofísica en el Imperial College, y desde abril de 2007, fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moores.

Hace sólo unos días, el propio Brian May recurría a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud y, sobre todo, agradecerles el sinfín de mensajes de cariño y ánimo que no había dejado de recibir durante una de las etapas más duras de su vida, al menos en lo que al plano del bienestar físico se refiere.