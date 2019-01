Britney Spears anuncia su retiro por...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears vuelve a generar polémica y esta vez no por sus escándalos, resulta que la cantante sorprendió a sus fans con el anuncio de su retiro indefinido.

De acuerdo a SDP, vía redes sociales, escribió: “Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Dominación...

He estado esperando este programa y los he visto a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante poner siempre a tu familia en primer lugar... y esa es la decisión que tuve que tomar.

Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender... Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los amo a todos... siempre.”

Quiénes hayan adquirido boletos para la residencia de Spears en Las Vegas tendrá de regreso su dinero.