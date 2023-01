Britney Spears arremete contra sus fans por mandarle a la policía

Britney Spears arremetió contra sus fans luego de que estos le enviaran a la policía, pues temían que su vida estuviera en riesgo.

A través de un comunicado, la cantante expuso que aunque adoraba que sus fans se preocuparan por su salud, el acto de involucrar a las autoridades llegó demasiado lejos.

Asimismo, señaló que a pesar de que la policía no entró a su casa, sintió que la estaba engañando y acosando un vez que la información fue difundida en todos los medios.