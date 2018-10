Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Britney Spears llegó a un acuerdo con el que se convertirá en la cantante mejor pagada de Las Vegas, con ganancias de 507 mil dólares por noche, según reportó Daily Mail.

La cantante iniciará con su show en 2019, en el MGM, recinto que tienen capacidad para cinco mil 200 asistentes.

Aunque no hay declaraciones oficiales por parte de Spears, la fuente menciona que se espera que el jueves se haga un anuncio, que también servirá como conmemoración del 20 aniversario del lanzamiento de "Hit Me Baby One More Time".

El equipo de la intérprete mantuvo negociaciones por 6 meses, y se sabe que la duración inicial del contrato sería por dos años.

El nuevo contrato de la cantante surge gracias a que Caesars Entertainment, su anterior empleador, también en la Ciudad del Juego, decidió no renovar el espectáculo “Piece of Me”, de la intérprete, que llevaba ya cuatro años en cartelera.

Anteriormente, Celine Dion poseía las mayores ganancias de presentación en Las Vegas, con ingresos de 476 mil dólares por cada show.

Entrena al ritmo de Selena Gómez

Recientemente la cantante sorprendió a sus fanáticos, especialmente a los que también son fans de Selena Gomez. ¿El motivo? Mediante su cuenta de Instagram, publicó un video en el que se ve mientras se ejercita al ritmo de la canción ‘Bad liar’, tema estrenado el año pasado.

En el clip se aprecia a La Princesa del Pop realizando sentadillas con pesas en las manos y saltando la cuerda.

“¡Largo entrenamiento hoy! Selena definitivamente me ayudó a superarlo”, señaló Britney Spears en la descripción.

En apenas unas horas, este clip de Britney Spears acumuló dos millones de reproducciones y más de ocho mil comentarios. Como era de esperarse, muchos fans de Selena Gomez le agradecieron este gesto hacia la cantante de 26 años, que hace poco fue hospitalizada por una crisis emocional. Actualmente Selena está tratando su ansiedad y depresión y está comprometida a mejorar.

