Britney Spears revela que sufre de severa tristeza.

La cantante Britney Spears volvió a ser el blanco de comentarios negativos en redes sociales, esta vez tras publicar varios videos donde se le ve bailando en su casa. Los clips, en los que usa ropa ligera como trajes de baño, vestidos cortos o incluso ropa interior, desataron una oleada de críticas que incluyen burlas hacia sus movimientos y especulaciones sobre su estado mental. Ante esto, “la princesa del pop” decidió responder con en su cuenta de Instagram.

Según reportó el portal Page Six, la intérprete de 43 años expresó su hartazgo por los constantes señalamientos hacia su persona.

“Decidí borrar videos de mí misma bailando porque muchas personas dijeron tantas cosas malas... Si supieran cuán severa es mi tristeza”,

escribió Spears, dejando entrever el impacto emocional que estos comentarios han tenido en ella.

La artista aseguró que las palabras de sus detractores le provocaron una profunda tristeza y sensación de agotamiento. “Yo estaba como: 'maldita sea'. Hay tantas cosas que ni siquiera he mostrado, pero me entristece que la gente diga cosas malas sobre mí”, agregó en el mensaje.

Spears también arremetió contra aquellos que cuestionan la autenticidad de sus movimientos y su bienestar emocional: “¡Váyanse a la mierda y no hagan nada! Estoy tan harta de que la gente diga que está preocupada y que no les gusta la forma en que me muevo”.

En el pasado, Spears ha enfrentado ataques similares en línea. Recientemente, fue objeto de controversia al publicar un video donde bailaba sosteniendo cuchillos, lo que generó dudas sobre su estabilidad mental, especialmente después de que apareciera con cortes visibles en las piernas.

Las críticas no solo han venido de anónimos, sino también de figuras públicas como Ozzy Osbourne, quien cuestionó sus publicaciones en redes sociales.

La situación evidencia cómo Spears sigue siendo un foco de escrutinio en internet, a pesar de mantener una pausa en su carrera musical.

(Con información de Reforma)