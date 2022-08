Britney Spears vuelve a la música junto a Elton John en “Hold Me Closer”

Por primera vez, Elton John y Britney Spears colaboraron juntos en el sencillo “Hold Me Closer”, en el que los íconos pop toman viejos sonidos para crear algo nuevo.

El sencillo con toques funk y piano usa el éxito de John “Tiny Dancer” de 1971 y le agrega elementos de sus canciones “The One” y “Don’t Go Breaking My Heart” destellando junto con la voz de Spears.

Aunque John ha lanzado nueva música en los últimos años, incluyendo el álbum de 16 canciones “The Lockdown Sessions” de 2021, para Spears es su primera música nueva desde su álbum “Glory” de 2016 y su primer lanzamiento desde que terminó su controversial tutela legal.

La canción es producida por Andrew Watt, quien ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone y Miley Cyrus.

Comienza con los primeros versos de “The One” :

Fire flying from your hands”

A spirit born of earth and water

Running fast along the sand

“I saw you dancing out the ocean

Luego avanza fluidamente a la letra de ”Tiny Dancer”:

“Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today”