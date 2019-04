Ramiro de 'Bronco' acusa a Lupe Esparza de traición

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de más de 30 años de ser parte del grupo Bronco, Ramiro Delgado estalló contra su compadre Lupe Esparza, a quien acusa de maltratos, malos manejos económicos y traición.

De acuerdo a RT, en declaraciones para el programa Hoy, el músico encargado del teclado y el acordeón dentro de la agrupación, dijo haberse sentido traicionado por el vocalista Lupe Esparza luego de su presentación del pasado 1 de marzo.

También te puede interesar: Maribel Guardia cumplirá 60 y así usará su tarjeta de INAPAM..

“Me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud, yo creo que no es correcto, inclusive me dijo: ‘pasa para que te den tu parte y se acabó’”.

A principios de mes se informó que Ramiro se encontraba mal de salud; transcendió que padecía problemas de presión alta posiblemente por abuso del alcohol. El rumor tomó fuerza debido a que el hijo del músico, Ramiro Jr. lo sustituyó en algunas presentaciones.

Tras hacer hincapié en los maltratos, Delgado reveló que Bronco gana más de un millón de pesos por show por lo que considera injusto la paga que recibe pues no le cuadran las cuentas.

"Me pagaron como si fuera una persona más, y yo soy fundador del grupo, entonces, se molestaron (y me dijeron) ‘si no te parece aquí le paramos’".

Al respecto, Ramiro Delgado tomó cartas en el asunto por lo que contrató a unos contadores para encargarse de revisar las cuentas de la agrupación responsable de éxitos como “Adoro”, “Amigo Bronco”, “Nunca voy a olvidarte”, “El gigante” y “Oro”.

Hasta el momento, Lupe Esparza no se ha pronunciado al respecto.