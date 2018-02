Agencia

MÉXICO.- Bruno Mars enloqueció al Sol mexicano; miles corearon y bailaron lo mejor de su música al amparo, en una paradoja, de una Luna que por su casual tono amarillo de anoche lucía de 24 quilates, tal como el nombre del tour que trajo de regreso a tierra azteca al originario de Hawái, que apareció en el escenario a las 21:38 horas.

"Esta ocasión se ven más grandes y fuertes, así que vamos a celebrar, México".

“Ciudad de México, bienvenidos al 24K Magic World Tour, queremos escucharlos hacer ruido”, pidió una voz, luego Mars, al cobijo de varios paneles de luces multicolores, se adueñó de la atención y de la euforia de los presentes en el Foro Sol, que lució abarrotado con las más de 57 mil personas que asistieron, informa el portal de noticias Milenio.

A diferencia de otros artistas que guardan los fuegos artificiales para el final, la producción de Bruno los lanzó desde el arranque.

Cuatro coristas lograron acoplarse a la tesitura vocal de Mars, que provocó los suspiros, gritos y euforia: “México, bienvenidos al 24K Magic World Tour, les dije que iba a regresar, esta ocasión se ven más grandes y fuertes, así que vamos a celebrar, México”, comentó emocionado antes de entonar “Treasure”.

“Gracias”, dijo en inglés. Cada brinco que daba en el escenario era imitado por miles, lo que provocó que hasta en el área de gradas se sintiera un movimiento que poco importó a los fans.

“México muy bien”, aceptó cuando puso a competir a cada lado del Foro para saber cuál lograba más bulla. Breves momentos de oscuridad le permitieron generar más euforia, que alcanzó uno de sus puntos máximos cuando cantó en español al inicio de “Calling All My Lovelies”.

La fusión de géneros como pop, rock, reggae, R&B, soul y hip hop, así como su potencia vocal fue la delicia de todos.

En cada acorde la influencia que adquirió de niño de Elvis Presley y Michael Jackson se notó, su entrega fue agradecida y más aún cuando guitarra eléctrica en mano ofreció una de las canciones favoritas de sus seguidores.

“Vamos a encontrar el camino a casa”, comentó antes de “Marry You”. Luego de un solo de batería, retó a los mexicanos: “Si ustedes se callan, nosotros también”, y los miles reunidos reaccionaron positivamente. “Gracias México”, dijo en español seguir con “When I Was Your Man”. El productor provocó el desborde de energía con “Just the Way You Are”; “Te amo México”, comentó en español, y agradeció. Luego de presentar a sus músicos, sacó una bandera mexicana y gritó: “Te quiero mucho”.