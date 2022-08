¿Ya la escuchaste? BTS, Snoop Dogg y Benny Blanco lanzan "Bad Decisions"

Un nuevo éxito musical está rompiendo las redes, de la mano de BTS, Snoop Dogg y Benny Blanco, conocido por trabajar con artistas como Justin Bieber y Katy Perry, el sencillo "Bad Decisions" se posicionó en la primera posición de las tendencias de YouTube.

A 19 horas de su estreno, el video acumula más de diez millones de reproducciones y más de un millón de likes.

La historia detrás del sencillo trata de un romance entre dos personas y presenta lo que estaría dispuesto a hacer cada una de las personas durante este romance.

Las Army han demostrado su apoyo a cada uno de los chicos en sus nuevos proyectos, por lo que la colaboración con Benny Blanco, Snoop Dogg y cuatro de los miembros de BTS no fue la excepción y lograron colocarse en las tendencias mundiales de Twitter.

Benny Blanco realizó una dinámica junto con el canal de Twith de X Box, como parte de las promociones de la canción, en la que escondió una memoria USB con una copia de la canción, a solo 24 horas del lanzamiento.

i hid my new song somewhere in LA…ready, set, go 💜 https://t.co/XvH4Nl9hoD @bts_bighit @snoopdogg @xbox https://t.co/NTFUbakR8E pic.twitter.com/tAQXHL2FJm