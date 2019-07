¿Buenas noticias? El Joker no estará basada en ningún cómic

Agencia

MÉXICO.- Ya se han estrenado casi todas las películas de superhéroes de este año, sólo queda esperar a que Joker, la cinta que hablará de los inicios de este villano, llegue a las pantallas grandes. En una entrevista, el director Todd Phillips reveló que la historia de dicha película no está basada en ningún cómic.

Joker no será una película parecida a sus antecesoras. El personaje principal es el villano y está preparada para estrenarse con clasificación C, categoría que pocos personajes de comics han tenido (Logan y Deadpool, por ejemplo). Recientemente el director ha revelado que esto no es lo único que la hace diferente, ya que comentó que la historia de Joker es completamente nueva y no es nada que se haya leído en cómic, ya que no se basaron en ninguna historieta para escribir el guion:

«No seguimos nada de los cómics, esto hará enojar a la gente», dijo Todd Phillips, director de Joker. «Simplemente escribimos nuestra propia versión de donde podría venir alguien como el Guasón. Eso es lo interesante para mí. Ni siquiera estamos haciendo al Guasón, sino la historia de convertirse en Guasón. Se trata de este hombre».

También te puede interesar: Terry Crews alza la mano para participar en “La Sirenita”

Esto podría decepcionar un poco a los fanáticos, puesto que algunos esperaban que la cinta estuviera basada en The Killing Joke, historia que se presentó tanto en cómic como en una película animada. Pero no, todo lo que se presente en pantalla será algo completamente nuevo. Para la creación de este guion el director se inspiró en el mismo Phoenix, así lo dijo Phillips:

«Teníamos una foto de él sobre nuestra computadora mientras estábamos escribiendo. Constantemente pensábamos: ‘Dios, imagínate si Joaquín realmente hace esto’.

En previas declaraciones el director también contó que la visión que tenía del personaje apuntaba a una perspectiva más humana y no tanto como el emblemático villano de Ciudad Gótica. Además se ha asegurado que éste será el más rudo de los Joker que se haya visto.