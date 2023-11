Burdel ofrece ‘servicios gratis’ a pilotos de la F1 en Las Vegas

Las Vegas se está preparando para ser sede nuevamente del Gran Premio y un burdel de la ‘ciudad del pecado’ no se quedó atrás para darle una ‘gratuita y calurosa’ bienvenida a los pilotos de la Fórmula 1.

El establecimiento Chicken Ranch se unió a la euforia del Gran Premio de Las Vegas, de la mejor manera, al ofrecer sus ‘servicios’ a los pilotos de las distintas escuderías que quieran pasar un buen rato rodeado de bellas acompañantes, así reporta el medio de entretenimiento TMZ en la plataforma X (antes Twitter).

Las trabajadoras con licencia de este negocio pasional, Addison Gray y Alice Little, están más que emocionadas de poder ofrecerles ‘todo’ lo que deseen a los más grandes y talentosos corredores del mundo.

