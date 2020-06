Buscan a los 18 cocineros para la nueva edición de Marter Chef

Cancún.- Uno de los realities de la televisión mexicana más esperado es MasterChef México, el cual ya prepara su octava temporada con cosas nuevas como que los participantes vivirán dentro de la casa MasterChef, entre otras sorpresas.

El equipo ha abierto su convocatoria de manera virtual para encontrar a los 18 cocineros que participarán en esta nueva entrega, la cual pretende estar al aire por ahí de septiembre, reveló en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella Anette Michel, quien continúa engalanando el programa en la conducción.

“Yo feliz, feliz, estuvimos en algún momento pensando que no se hacía, y finalmente, los ejecutivos decidieron que sí se llevaría a cabo la octava temporada, y la verdad, me siento muy honrada que me inviten cada temporada a este proyecto tan bonito que lleva más de cinco años en el gusto del público; lo reciben muy bien y ya están esperando la nueva temporada”, expresó contenta Anette, quien informó que las inscripciones ya están abiertas.

La conductora detalló que al momento se han inscrito casi medio millón de personas e informó que una de las cualidades que los jueces buscan en esta temporada es que además de cocinar bien, los participantes tengan buen dominio y presencia ante las cámaras.

“Otra de las sorpresas de la temporada es que no sabemos quiénes serán los jueces, la idea es que los conocerán hasta el primer día de la temporada, los veremos desfilar sobre una alfombra roja. Estamos haciendo las cosas de manera distinta; esta temporada traerá gente con mucho talento, se están afinando detalles de lo que serán los nuevos retos, y lo nuevo es que todos vivirán juntos en una casa para ver cómo se comportan, no es fácil vivir junto con tu competidor”, reveló Anette.

“Tentativamente las grabaciones comenzarán a principios de septiembre con todas las medidas sanitarias, lo más importante para salir adelante es eso, cumplir al cien con las medidas, cuidarnos unos a otros para bajar esa curva, esto no mejorará si no tomamos la conciencia de que durante muchos meses debemos cuidarnos de manera extraordinaria”.

Los requisitos

“Es muy importante decirles que no dejen pasar tiempo, que se inscriban lo antes posible porque por fortuna hay mucha gente que se ha unido ya a la convocatoria para entrar a la cocina y no quiero que por estar esperando se quede fuera. Los pasos a seguir son: que nos manden un video de uno a tres minutos donde nos cuenten su historia, quienes son, de dónde vienen, por qué les gusta la cocina y por qué les gustaría entrar, pueden estar o no cocinando, presentar un platillo ya terminado o no, lo que si es que el video sea bastante atractivo y creativo para que atrape a los chefs, quienes entrevistarán por Zoom a los seleccionados; deben ser mayores de edad, con 18 añitos ya cumplidos, que no sean profesionales y que si están cursando la carrera de gastronomía no vayan más de dos años”.