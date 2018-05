El cadete "Tello" habla de su fama por la serie de Luis Miguel

Agencia

MÉXICO.- Luis Miguel, la serie es una de las más comentadas del momento en México. Cada estreno de capítulo nos revela aspecto de la vida bajo los escenarios del intérprete mexicano, resuelve incógnitas, pero —también— deja siempre un nuevo asunto en qué pensar.

Tal es el caso del cadete "Tello", interpretado por Jorge Antonio Guerrero, quien, tras aparecer en el sexto capítulo de la producción de Netflix, adquirió popularidad.

En entrevista exclusiva para Quién, Guerrero narró su reacción ante la aceptación que tuvo su personaje entre el público: “Ha sido una sorpresa muy grande, afortunadamente, gracias a Dios, tengo trabajo ahorita. Dejé de ver la serie en el cuarto capítulo por cuestión de trabajo. Yo creí que el cadete iba a aparecer hasta el quinto capítulo, entonces perdí la noción. Después me comenzaron a llamar cuates de la secundaria y la preparatoria, esos con los que dejé de tener contacto, diciéndome que salí en la televisión",

Guerrero ha actuado en cintas como ROMA de Alfonso Cuarón y está a la espera de otros proyectos...

El papel de Jorge logró cautivar a la audiencia al grado de convertirse en trending topic en Twitter, efecto que ni él anticipó: “Fue extraño. Cuando me enteré [del impacto del personaje], gracias a mis amigos que me enviaban los memes que habían hecho conmigo y luego los comentarios, me puse a pensar en la época donde sólo hacía teatro y no podía creérlo, en fin, todo me parece sumamente gracioso“.

"Tello" es presentado como el responsable de entrenar a Micky en el Colegio Militar durante la filmación del video de "La incondicional" y, posteriormente, como un ejemplo de responsabilidad y disciplina para el cantante.

“Creo una de las experiencias más enriquecedoras haber trabajado con Diego porque nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho en el set, pero especialmente aprendí sobre el gran trabajo que hacen en el Colegio Militar. Lo marcial fue muy significativo porque me aportó en cierta medida la percepción que tengo ahora de las fuerzas armadas. Le tengo respeto y admiración a la disciplina que tienen, además me ayudaron muchísimo con mi personaje y sustentaron mi investigación previa”.

Ahora México sabe de su existencia, sin embargo, Guerrero ha actuado en cintas como ROMA de Alfonso Cuarón y está a la espera de otros proyectos, entre ellos Fargo, la nueva serie de Amazon. "Tengo muchos proyectos, ahora creo que puedo lograrlo todo, pero este personaje quedará grabado en mi cabeza", finalizó.

