¿Ya escuchaste la nueva versión de La Ingrata de Café Tacvba?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que en 2017 había prometido no interpretar en sus conciertos “La Ingrata” por considerar que la letra era una agresión contra las mujeres, Café Tacvba volvió a entonar esta canción durante la presentación que dio anoche en el Foro Sol, con motivo de sus 30 años de trayectoria; pero con la letra modificada y con un mensaje feminista.

Anoche la banda mexicana sorprendió a más de 65 mil almas, cuando cantaron este tema de 1994, pero con algunas modificaciones.

En la voz de Andrea Echeverri, una invitada especial del grupo, se volvió a escuchar en todo el lugar “La Ingrata”.

“No la cantaban desde hace mucho porque se les fue la mano un poquito. Por eso me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, expresó la artista colombiana Andrea antes de entonar este éxito.

Rubén Albarrán comenzó con la letra de esta canción, pero luego Andrea siguió entonando así:

“Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la ching…, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito”.... dicen algunas estrofas de la nueva composición.

Ayer el Café Tacvba volvió a tocar La Ingrata, se subió Andrea Echeverri a cantarla con ellos y le cambiaron la letra. pic.twitter.com/H9JqIoLg6k — Británico. (@britanicogl) December 8, 2019

Ese éxito, del disco “Re”, hace referencia a la muerte de una mujer y la violencia contra ella.

Una de sus estrofas de la letra original dice así: “Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme. Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”.

También te puede interesar: Yalitza aparece en videoclip de Mon Laferte

En una entrevista realizada a la agrupación en 2007, Rubén Albarrán, vocalista y creador de Café Tacvba, mencionó que la canción de La Ingrata ya no se tocaría más en sus conciertos, pues la consideraban muy machista y violenta.

“Ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar la violencia de género. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño”, dijo el vocalista para el periódico La Nación.

Andrea Echeverri adaptó la letra de Ingrata de Café Tacvba para su show por sus 30 años. Ellos habían dejado de tocarla hace años por machista y violenta, pero con esta nueva letra da para que la canten de nuevo 🥰 @cafetacvba pic.twitter.com/OHqkxKkq2p — Romina Zanellato 💚 (@romizanellato) December 8, 2019

Decenas de seguidores llegaron al Foro Sol desde varios estados de la República para festejar los 30 años de vida de este grupo.

“Nos sentimos muy halagados de ser parte de sus vidas”, señaló Rubén, quien demostró en todo momento su simpatía y energía en el escenario para el público mexicano.

Las flores, Chica banda y María fueron algunas otras de sus melodías que la agrupación ofreció a los fans. La Ingrata fue la última en su espectáculo.

Antes de que salieran los tacubos al escenario, un grupo de chicas cantó “El violador eres tú”, donde pidieron terminar con la violencia de género.

Esta canción surgió en Chile y anoche fue coreada por los asistentes en el lugar, quienes gritaron frases como: “No más violencia” y “Nunca más”.

(Con información de Infbae)