Califican a Bad Bunny de machista por sus letras, él dice que su música es para que bailen

Ciudad de México.- "Sigo siendo Benito Antonio Martínez Ocasio, un ciudadano normal", dice Bad Bunny. Con esa frase, el reggaetonero se quita la presión de quienes acusan a su música de promover mensajes machistas:

La frase pinta el carácter de este cantante que hoy tiene, por ejemplo, 28.3 millones de seguidores en Instagram.

Esta intención de ayudar en la lucha contra la violencia de género lo incentivó a vestirse de mujer en el video de "Yo perreo sola".

"No busco ser un artista de tema social; mi música es para que vacilen, para que bailen, para que la disfruten, pero al mismo tiempo puedo darles un buen consejo; yo lo miro como consejos a la gente que me escucha", explica.

Eso en cuanto a Bad Bunny el reggaetonero porque Benito, el ciudadano, también tiene ideales. El más claro fue cuando alzó la voz cuando se pedía la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en medio de un escándalo de corrupción y comentarios homófobos.