Camil, orgulloso de encarnar a un mariachi

Agencias

MIAMI, Florida.- Jaime Camil está orgulloso de ser mexicano y de haber interpretado a un mariachi en la nueva comedia romántica bilingüe "Pulling Strings". Y aunque admite que le gustaría destacarse en el mercado del cine y la televisión de Estados Unidos, asegura que nunca le daría la espalda a Latinoamérica por los fuertes lazos que tiene con su país.

"Me gustó mucho vestirme de mariachi. Ponerte un traje de charro, que tienes que hacerlo con mucho respeto y con mucho honor, es como ponerte un traje de superhéroe. Te juro que te sientes como cuando de niño te vestías de Superman, con la capa. A mí me honra mucho", manifestó Camil el martes en referencia a su papel del mariachi Alejandro Fernández - sí, igual que el famoso "Potrillo" - en la película que se estrena el 4 de octubre en Estados Unidos.

"Eso fue lo que más me gustó: representar al país del que soy, de la forma más icónica y significativa en que lo puedes representar, que es vestido de charro", recalcó el actor en una entrevista con The Associated Press en un camerino de la cadena Univision, donde se encontraba para participar en la revista matutina "Despierta América".

La película de Pantelion Films -una sociedad entre Lionsgate Entertainment y el Grupo Televisa focalizada en el mercado hispano de Estados Unidos- también es protagonizada por Omar Chaparro, como Canicas, y Laura Ramsey, como Rachel.

Dirigida por Pitibol Ybarra, la cinta de poco menos de dos horas transcurre en su totalidad en México, donde Camil y Chaparro se desempeñan como mariachis que buscan fama y fortuna.

Peripecias por una visa

Además de ser músico, el personaje de Camil es un padre soltero que busca una visa para que su hija pueda pasar un tiempo con sus abuelos en Arizona. Pero la cónsul estadounidense (Ramsey) le niega la solicitud el mismo día que los mariachis tocan en una fiesta que por casualidad es para celebrar el traslado de ella a Londres. Entonces Camil aprovecha ese encuentro para intentar convencer a la funcionaria de que apruebe la visa de su hija y comienza una serie de aventuras para lograr su propósito junto a su inseparable amigo y su hija. Y también aprovecha la coincidencia de su nombre con el del afamado cantante mexicano Alejandro Fernández en su intento por conseguir la visa.

Camil, cuyo personaje habla en inglés, es amigo personal de Fernández en la vida real y dijo que el cantante estaba al tanto de que interpretaría a un mariachi del mismo nombre antes de comenzar con el rodaje. Dijo que le gustaría invitarlo a una función privada de la cinta, pero aún no ha podido concretarlo por falta de tiempo.

La película bilingüe se estrenará en México el 18 de octubre con el nombre "Amor a primera visa". Aún no se ha informado cuándo llegará al resto de América Latina.

En Estados Unidos, los diálogos hablados en español llevarán subtítulos en inglés mientras que en Latinoamérica serán subtitulados en español los diálogos en inglés.

Realidad mexicana

Para Camil, de 40 años, el principal objetivo de la película es entretener a la familia. Sin embargo, destaca el hecho de que muestra una realidad mexicana de amor y de esperanza que dista de lo que suele verse en los noticieros y programas latinos de Estados Unidos, que a su juicio "hacen un esfuerzo para que la gente odie a México" y "le tengan pavor".

Una de las pocas cosas que le costó trabajo fue trabajar en horario nocturno. La cinta transcurre principalmente durante la noche, y los actores fueron convocados a trabajar entre las cinco de la tarde y las cinco de la madrugada.

"Tengo una hija de un año y 11 meses y para mí, dejarla es muy doloroso. Eso era muy difícil", dijo el astro de películas como "200 cartas", "El cielo en tu mirada", "Chiapas", "El corazón de café", "Regresa", "Recién casado" y "7 días".

Además de actor, Camil - que comenzó su carrera contra la voluntad de su padre, un reconocido empresario mexicano - es cantante y en la película cumple con ambos papeles.

"Soy un actor que canta. Así de fácil", aseguró cuando la AP le preguntó cómo se veía en el futuro, si como cantante o como actor. "Es un plus dentro de mi carrera", dijo, y explicó que esta dualidad permitió a los productores de "Pulling Strings" ahorrarse el doblaje de un cantante.

El también actor de teatro y televisión vive entre México y Los Angeles. Una de sus metas es destacarse en el mercado de Estados Unidos.

"Sí tengo un deseo genuino de pisar el mercado norteamericano, pero nunca olvidándome de Latinoamérica", expresó. "Estoy muy consciente de que estoy donde estoy y tengo lo que tengo por mi país".