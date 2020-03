Camila Cabello comparte “su primer desnudo en internet”

Cancún.- Este 3 de marzo la cantante cubana-estadounidese Camila Cabello cumple 23 años y ha decidido celebrar este día compartiendo con sus fans una imagen que ha dado mucho de qué hablar, debido a que se trata de lo que ella llamó “su primer desnudo en internet”.

La intérprete compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella ¡cuando tenía meses de vida!

En la instantánea se observa su cuerpo pequeño recostado en una cama cubierto parcialmente por una toalla azul. Su mirada apunta a la cámara y una de sus manos juega con su ombligo.

"Tengo 23 años en unas pocas horas, así que estoy publicando mi primer desnudo en Internet", bromeó en la foto.

Ver esta publicación en Instagram I’m 23 in a few hours so I’m posting my first internet nude Una publicación compartida por camila (@camila_cabello) el 2 de Mar de 2020 a las 11:16 PST

La cubana saltó a la fama en 2012 cuando audicionó para The X Factor, paso que luego la llevó a formar parte del grupo Fifht Harmony.

Inició el año en medio de la polémica por presunto plagio

Cabello inició el año con diversos señalamientos por plagio por su tema My oh my, el cual, según reportado internautas en redes sociales, suena particularmente similar a Llaman a la puerta de los peruanos Tierra Sur.

“Llaman a la puerta, quién será. Notifiquen a Pochi Marambio, de Tierra Sur, de esto, por favor. Maleado”, compartió un internauta, comentario que el músico respondió que se encontraban al tanto del asunto y agradeció por el aviso.

El tema de Cabello es un corte extra que sólo aparece en la edición especial de Romance, su segundo larga duración; mientras que el tema de Tierra Sur pertenece al álbum Mi marimba, que el grupo de reggae lanzó en 1992.

Ante los mensajes de alerta, el compositor de la canción, Pochi Marambio, declaró al diario peruano El Comercio: “Tengo entendido que las empresas, la industria de música internacional, sobre todo el mundo de hip hop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”.

La misma publicación hizo un análisis de ambos temas, en el que destacó que, aunque están escritas en tonos menores, la de Tierra Sur se toca en mi menor; mientras que la de Camila, en do menor. Pero que, además, la progresión armónica de tres acordes del coro es “inquietantemente similar”.

(Con información de Notimex)