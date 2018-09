Camila Cabello confiesa que su 'dueto soñado' es con Luis Miguel

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Camila Cabello confesó que sus ‘duetos soñados’ son con interpretes mexicanos, entre ellos Luis Miguel, porque creció escuchando su música gracias al fanatismo de su padre.

De acuerdo con Excelsior, la cubana confirma que podrá cantar en inglés, ser parte de la escena anglosajona con su disco Havana (que también incorpora esos rit­mos caribeños de su tierra natal) y haber salido de una girlband como Fifth Harmony, pero sus raíces son lo más importante.

También te puede interesar: Actor de Nosotros los Nobles ahora es actriz y se llama…

Podrá ser un indicio banal el que haya asistido a ver a Luismi, pero que deja saber el ambiente familiar en el que creció y en el que seguramente se desarrolla en casa de sus padres Alejandro Cabello, mexicano, y Sinuhé Estrabao, cubana, con quienes vivió en La Habana y la Ciudad de México antes de irse a establecer a Estados Unidos. Y lo más importante es que la familia llegó sin nada, como cualquier inmigrante sin un techo donde dormir, según ha contado la cantante de 21 años.

Hoy las cosas son diferentes, Camila es una estrella juvenil y puede darse el gusto de ir a todos la­dos del mundo gracias a su trabajo y hasta llevar a sus progenitores a divertirse a un concierto del renacido Luis Miguel, con quien seguramente mataría por colaborar.

Y sus aspiraciones a colaborar son igual de honestas que ella misma. En entrevista, Cabello cuenta que en México se encuentran las tres bandas con las que quisiera hacer una canción.

“Mis colaboraciones soñadas son con mexicanos, me encanta (el grupo) Camila, Maná y Sin Bandera. Y bueno, me encantaría poder trabajar con Luis Miguel, de hecho, mi papá estaría muy feliz si eso pasara. Nos pasó algo gracioso mientras yo estaba en el estudio junto con mi familia, así que vimos en una puerta las iniciales LM.

“Y mi mamá dijo ‘Seguramente es Little Mix’, y de repente escuchamos una orquesta enorme con trompetas y música de mariachi, así que pasamos cerca y nos dimos cuenta que Luis Miguel estaba grabando ahí. Mi papá es su mayor fan y no podía respirar, fue muy gracioso”, relató.

Ahora cobra mucho más sentido la felicidad de la familia Cabello en la Ciudad del Pecado, una que seguramente se replicará este lunes que la cantante debute en el Palacio de los Deportes en solitario con su disco homónimo, un show que, por cierto, ya tiene localidades agotadas.

Un material que preserva las raíces latinas de su país de origen y de toda Latinoamérica, con incorporaciones y un dominio fuerte del R&B, dubstep, hip-hop, un poco de sonidos trap y urbano, géneros bien ejemplificados en su sencillo más exitoso Havana, un homenaje a su herencia latina.

MY ALBUM IS OUT



MY ALBUM IS OUT



MY ALBUM IS OUT



🦋https://t.co/V7nyw4vLkG pic.twitter.com/C99cuMbnUK