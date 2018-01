Camila Cabello lanza disco y estrena emoji en Twitter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Camila Cabello, ex miembro de Fifth Harmony, que dejó el grupo en diciembre de 2016, lanza su primera producción musical en solitario este viernes 12 de enero en todo el mundo.

Con esto hará felices a sus fanáticos, conocidos como “Camilizers”, y por lo anterior este día salió un emoji de la cantante en Twitter, y ella misma lo dio a conocer en su cuenta, informa el portal El Debate.

Ahora, tiene su propia versión en miniatura de los populares emoticones, que es similar a la bailarina española, en general para reflejar su mayor éxito en solitario, el pop cubano "Havana".

dreams coming to life on @FallonTonight performing my new single Never Be The Same. somethin musta gone wrong in my brain ⚡️⚡️⚡️ [ https://t.co/BBKBCy0Xqd ] #Camila

🦋 preorder here https://t.co/V7nyw4eat8 pic.twitter.com/pYxd3nlXxZ