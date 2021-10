¿Camila Cabello y Shaw Mendes en México? La pareja fue captada en Oaxaca

Si bien las estrellas Shawn Mendes y Camila Cabello no han confirmado su presencia en México en sus redes sociales, sus fans se han emocionado por un par de fotos y un video de los cantantes, paseando por las calles de Oaxaca.

Antes del mediodía de este lunes comenzaron a circular por internet videos y fotografías de Shawn Mendes cenando con la familia de su novia, teniendo como fondo la Iglesia de Santo Domingo, además de otro video, de apenas unos segundos, de la pareja abrazada y caminando por uno de los corredores turísticos de Oaxaca.

📸| Shawn y Camila en Oaxaca, México. 🇲🇽 pic.twitter.com/YJJZasAQuF — Shawn Mendes México (@shawnmendsmex) October 25, 2021

Shawn Mendes y Camila Cabello están de vacaciones en Oaxaca 🥺 #MTVNewsLA pic.twitter.com/fsaZ14WK8R — MTVLA (@MTVLA) October 25, 2021

A pesar de que algunos medios locales confirman su presencia en el estado, al igual que algunos seguidores que aseguran que se toparon con ellos y les pidieron posar para una foto, pero que se negaron por estar de vacaciones, ni Cabello ni Mendes han compartido publicaciones de este paseo en sus redes sociales.

Aún no se sabe si es simplemente por placer, por estar tan cerca la festividad de Día de Muertos, o si planean realizar algo en nuestro país, ahora que Camila se ha reconectado con su herencia latina, en específico con su lado mexicano, a través de su música con temas como "La Buena Vida" y "Don't Go Yet".

