Camila Selser disfruta de la unión familiar con la telenovela Te doy la vida

Cancún.- Esta cuarentena ha sido difícil para muchos, para la actriz Camila Selser, quien da vida a Irene Villaseñor en la telenovela “Te doy la vida”, tampoco ha sido fácil; sin embargo, algo bueno que le ha dejado es que la familia se reúne diariamente a ver la telenovela y disfrutar del trabajo de la actriz, quien aseguró en exclusiva a Novedades Quintana Roo que esto es lo que la ha salvado de no morir de desesperación durante este confinamiento.

“Aquí estoy, tratando de ponerle buena cara a todo esto, estoy ahora con mi familia y la de mi novio en Morelos, trato de estar tranquila, sigo las indicaciones que nos dan, me mantengo en contacto con mis amigos, estoy haciendo cosas que tenía pendientes, desarrollando proyectos personales para pasar el día a día. He hecho de todo, me he deprimido, he estado súper feliz, he hecho ejercicio, he comido pizza diario, he pasado por todos los procesos y aunque no me gusta mucho verme en la tele porque me siento acomplejada, todos nos sentamos a verla y se volvió un espacio de comunión con los que estamos aquí en esta cuarentena y eso me ha salvado”, expresó Camila, quien agradece el equipo que ha logrado con el elenco y la oportunidad que le brinda Televisa.

“Me siento muy agradecida porque es la primera vez que trabajo directamente con Televisa, en este formato de melodrama, de telenovela, los directores, el elenco, la producción hemos hecho un ensamble muy interesante, me toca que compartir escena con Jorge Salinas, con grandes personas que no sólo son famosos, sino personas que han trabajado en cine, en teatro, también con gente nueva que llega a ser una luz en el camino, gente joven que tiene muchas ganas y te llena de vitalidad, hay muchas cosas que agradecer de este proyecto, me siento muy honrada porque es un personaje que está agarrando candela, espero no decepcionar a la gente, que está siendo muy exigente, es un reto para mi muy lindo”.

Irene llegó en el momento justo

Camila ha participado en grandes e importantes proyectos como “Soy tu fan”, “Las Aparicio” y “Un padre no tan padre”, entre otros; sin embargo, asegura que antes no hubiera podido llevar el papel en “Te doy la vida” como lo hace ahora.

“Me siento bien, la verdad es que hace algunos años no habría podido hacer un personaje así con esta talla de actores, con tanta carrera, el peso y la seguridad te la da el tiempo y la experiencia y creo que en este momento tenía que llegar, porque yo también estaba lista”, expresó, además reveló que lograron avanzar gran parte de la novela antes de la contingencia por coronavirus; sin embargo, los últimos capítulos y el final quedaron pendientes.

“Pronto regresaremos a grabar los últimos capítulos, todo con mucha precaución, nos queremos, nos cuidamos pero tenemos que terminar el proyecto. Si Dios quiere y todo sale bien, tengo dos películas que había en puerta, sigo prendiendo mis velas, una es seguro que se hace, es la secuela de una comedia y en mis proyectos personales estoy desarrollando una historia para filmar con mi productora de Nicaragua, estoy tomando cursos y capacitándome para lograrlo”, puntualizó.