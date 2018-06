¡De vacaciones por...! Sorprenden a Camila Sodi en Tepito

Agencia

MÉXICO.- El fin de semana pasado, Camila Sodi compartió en sus Instagram Stories, un par de imágenes en las que presumía estar paseando por el barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México.

Ante esto, recibió muchos comentarios sobre si no temió por su seguridad.

Durante la red carpet de los Premios Ariel el pasado martes, Camila fue entrevistada por el programa televisimo De Primera Mano, durante la conversación se le preguntó, ¿qué hacía en Tepito? A lo que ella respondió: "Estaba chachareando! Me gusta, me gusta mucho mi país, no le tengo miedo a pasearlo y a enseñárselo a mis hijos. Creo que vivimos en un país muy hermoso y más que temerle... spread the love, man".

Asimismo, también se le preguntó sobre el supuesto romance que mantiene con el actor Diego Boneta que, como muchos han asegurado, surgió a raíz de la participación de Camila en Luis Miguel, la serie. La respuesta de la actriz fue evadir el tema con un gesto.

La visita de Camila a Tepito causó algunas reacciones graciosas entre sus seguidores.

Camila Sodi andaba echando chela en Tepito y la que me gusta se enojo porque la lleve a Hooters pic.twitter.com/uVxdb6cEvB — Maximiliano Ferreyra (@Macs_Ferreyra) 8 de junio de 2018

Camila Sodi bruncheando en Tepito y tú bien apretada morra. pic.twitter.com/xsOgpErqs9 — Arrevillaga. (@ArrevillagaS) 3 de junio de 2018

Serie de Luis Miguel

Camila Sodi está que no cabe de alegría y entusiasmo por el “boom” que ha causado cada capítulo de Luis Miguel La Serie, donde ella le da vida a una de las novias del cantante mexicano, Issabela Camil, a quien consideró que fue el gran amor de su vida.

La sobrina de Thalía contó que este proyecto lo hicieron justo como quería “El Sol” que se viera en la pantalla chica, razón por la cual ha causado sensación entre su fiel público y cada semana que se estrena un capítulo está en boca de todos, sumado a su gira de conciertos en México y Estados Unidos.

“Me parece maravilloso, porque lo hicimos con mucha meticulosidad, con mucho esmero, está muy bien producida (por Gato Grande), que te puedo decir, me encanta”, dijo a JDS a su llegada a la alfombra roja de la 60 entrega de los Premios Ariel donde lució un elegante vestido azul del diseñador mexicano Kris Goyri.

