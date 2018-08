Camilo Séptimo realizará concierto en CDMX

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Camilo Séptimo ofrecerá un concierto en la CDMX. El trío presentará de manera oficial su nuevo disco. Ellos llegarán a las instalaciones del Pepsi Center WTC el próximo sábado 9 de febrero de 2019. La venta anticipada Scotiabank se realizará el jueves 30 de agosto. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del viernes 31 de agosto, publicó vanguardia.com.

Según informó OCESA, tres años después de haber sido elegidos por Foals para abrir su show en el Pepsi Center WTC, Camilo VII regresa a este escenario ahora como artista principal.

La agrupación que comenzó en el 2013, está conformada por Manuel Mendoza “Coe” (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vázquez (guitarra), quienes tuvieron una larga trayectoria dentro de la escena independiente de México.

Su EP debut fue llamado "Maya" y obtuvo gran aceptación, por ello el año pasado el grupo lanzó su primer LP "Óleos", con el que comenzaron una gira nacional.

Ahora, Camilo VII se prepara para el gran lanzamiento de un segundo álbum de estudio, que sin duda llevará impreso el estilo único de la banda.

Gorillaz está listo para regresar a México: anuncia concierto

Gorillaz está listo para regresar a México con su nueva propuesta musical. La banda dio a conocer a través de sus redes sociales que se presentará el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Ayer por la mañana, a través de las cuentas oficiales de Gorillaz, la banda publicó un video en el que aparecía un mariachi en el Palacio de los Deportes vacío, tocando una versión charra y mexicana de “On Melancholy Hill”, una canción que formó parte del tercer disco Plastic Beach de 2010 y se ha convertido en una de las canciones más famosas de la banda liderada por Damon Albarn.

Había dos opciones. La primera, que Gorillaz simplemente anunciara su amor por México con uno de los elementos más icónicos de la música mexicana, el mariachi. La opción era viable pero cuál era el objetivo de un video y el anuncio, posterior a éste, de que los fanáticos en México estuvieran pendientes de las redes y la página oficial… lo que nos lleva a la segunda opción y la más obvia de todas: Gorillaz regresa a México para un concierto en el Palacio de los Deportes.

La preventa será para los tarjetahabientes de Citibanamex los días 29 y 30 de agosto y habrá opciones de tres meses sin intereses.

La visita más reciente que se tiene registrada de la banda a nuestro país es en el Vive Latino el 18 de marzo pasado, donde complacieron a sus fans en el Foro Sol.

Gorillaz tiene pactadas varias fechas de su gira The Now Now en Estados Unidos, pasando por ciudades como Filadelfia y Brooklyn.

Con información del portal de noticias Milenio.