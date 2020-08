¿Es seguro acampar en auto en tiempos de covid-19?

Ciudad de México.- Si bien se encuentra catalogada como actividad con bajo riesgo de contagio para Covid-19, al salir de campamento es necesario seguir medidas de seguridad como cargar con suministros para desinfectar superficies de contacto además de buscar parques con aforo restringido.

Si se toman las medidas necesarias, acampar al aire libre es una actividad que representa un bajo riesgo para el contagio de Covid-19, según la Clínica Mayo.



Al preparar el viaje, elige un lugar cercano a tu hogar, al que puedas llegar en tu vehículo en un par de horas y cuyo semáforo de riesgo epidemiológico no se encuentre en rojo.

Asegúrate también de hacer este roadtrip y acampada únicamente con las personas con quienes hayas estado viviendo estos meses; mantén una distancia de 1.5 metros respecto a cualquier otra persona y usa cubrebocas.

"En el aspecto de seguridad siempre es recomendable buscar parques ecoturísticos o parques naturales donde tienes un registro de entrada y uno de salida.

Yo no te recomendaría irte solo a acampar en un lugar abierto porque no sabes sus condiciones de seguridad y en un parque ecoturístico hay más certeza", recomienda el experto en recorridos de aventura Juan Bosco, de la empresa Bosco´s Camp.



Ya sea que organices un picnic de un solo día o una escapada de fin de semana, asegúrate de revisar antes que los lugares a los que acudas acaten las normas de distanciamiento social con aforo restringido.



No olvides llevar contigo TAG para evitar pagos con efectivo en autopistas, así como empacar gel antibacterial, jabón, cubrebocas y sanitizante para el auto.

Conoce dónde acampar

Si sales desde CDMX:

Peña de Lobos

Ubicado en el Estado de México, el parque opera al 30% de su capacidad y ofrece renta de espacios para acampar o cabañas. Tel: 55-3899-3769.

Campamento de Bosco

Si tienes un vehículo todoterreno, súmate a la aventura del próximo 22 de agosto en el Festival del Lodo en la Laguna de Alchichica, Puebla. Tel: 55-5361-8500

Y si sales desde Monterrey:

Antiguo Aserradero Camping

Km 27 de Carretera Cola de Caballo-Laguna de Sánchez, en Ciénega de González, Sierra de Santiago, Nuevo León.

Tel: 81 8376 5834