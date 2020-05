Video: Así suena “Qué maldición”, la canción que cantan Snoop Dogg y Banda MS

Ciudad de México.- Tras el estreno que hacen hoy de la canción "Qué Maldición", en la que colaboró el rapero estadounidense Snoop Dogg, Banda MS ya prevé hacer otra rola más pegajosa para el próximo año con el polémico músico.

"Antier (martes) hicimos una videollamada con él y conversamos, nos dijo 'ya está la romántica, ahora tenemos que hacer una más rapeada'. Y nosotros le dijimos que con todo gusto. Así nos vamos poner a trabajar. "Yo creo que le damos paso a que salga esta canción y ya para el próximo año estamos listos para la otra con él, porque nosotros tenemos todas las puertas abiertas para colaborar con artistas de todos los géneros", comentó Alan, uno de los líderes del combo norteño.

También te puede interesar: Queen y Adam Lambert lanzan "You Are the Champions" para honrar a los enfermeros

Y junto con Walo, en la charla telefónica desde Sinaloa, recordaron cómo fue que se dio el contacto con el también actor y empresario, famoso por la canción "Young, Wild & Free".

"Ni nosotros nos imaginábamos esta colaboración, son géneros tan opuestos, que se dio una muy buena combinación. "Todo sucedió porque él escribió en su Instagram que escuchaba a MS. Pensamos que era un meme, pero no. por amigos, llegamos a él y nos dijo que quería hacer algo. Le mandamos la canción y dijo 'déjenmela, yo la termino'. Y así quedó", detalló Walo.

Además, reconocieron que, aunque sí sabían quién es el californiano, no conocían mucho de sus canciones ni las entendían del todo.

En estos días de aislamiento por la pandemia del COVID-19, los músicos dijeron que se han dedicado a ultimar detalles para el nuevo álbum, que estará listo en un par de meses.

Los intérpretes de "No Me Pidas Perdón" y "Mi Razón de Ser" aseguraron que sus seguidores quedarán sorprendidos por las novedades que presentarán en su próxima producción discográfica.