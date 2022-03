8M: Tres canciones populares que se han vuelto feministas

Hay canciones que normalizan la violencia en contra de las mujeres y reproducen estereotipos, algunas de éstas han sido modificadas a una versión feminista para compartir un mensaje inclusivo y así evitar que las personas continúen reproduciéndolo.

Mañana miles de mujeres mexicanas saldrán a tomar las calles para exigir sus derechos y visibilizar las desigualdades que diariamente enfrentan.Las marchas que se realizarán en diversos puntos del país son en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero todos los días las mujeres buscan la manera de apropiarse del entorno, por ejemplo de la música para hacerlo un himno de lucha.

Aquí te compartimos algunas de las canciones más populares que se han vuelto feministas, motivando a niñas y mujeres a alzar la voz ante las injusticias en la sociedad.

"Arroz con leche" versión feminista

“Arroz con leche” es una de las canciones infantiles más populares, pero su letra reproduce estereotipos machistas y sexistas, pues aborda la idea de que los niños busquen a una mujer que sepa realizar labores domésticas como coser y bordar.

Recientemente, la canción se volvió viral en TikTok debido a que un maestro compartió la versión feminista de la pieza, creada desde hace varios años, cantada por niños y niñas de una escuela.

Letra de "Arroz con leche" versión feminista

Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar en busca de sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre, fuerte te quiero yo.

"Ingrata" de Café Tacvba

“Ingrata” fue escrita por Café Tacvba en 1993 como parte de su álbum “Re”, pero fue hasta el 2016 cuando la agrupación informó que renunciaba a uno de sus grandes éxitos, pues aseguraban que la letra se podría interpretar como referencia a un feminicidio.

En 2019, la banda sorprendió a sus seguidoras durante el concierto por su 30 aniversario con una versión feminista interpretada junto a Andrea Echeverri, quien es vocalista de la banda colombiana Aterciopelados.

"Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, ingrato. Como madre yo reclamo: ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava", se escucha en una de las estrofas de la melodía.

"Mi muñeca me habló" adaptación

Mujeres chilenas tomaron una de las canciones favoritas del programa de televisión 31 minutos para convertirlo en un himno de lucha. “Mi muñeca me habló” fue adaptada por la colectiva feminista “Callejeras Autoconvocadas” en marzo del 2020, previo a la marcha del 8M.

“Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país”, “Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más a la calle”, parte de la letra de esta icónica canción en su versión feminista.