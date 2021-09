Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid regresan con ABBA VOYAGE, un concierto revolucionario que se preparó durante 40 años, el cual estará acompañado de un nuevo álbum de estudio llamado Voyage.

“La magia de ABBA y los increíbles esfuerzos de todo este magnífico equipo alcanzan hoy un hito tan esperado. Poder finalmente compartir este esfuerzo con el mundo es un momento de orgullo para nosotros y estamos ansiosos por darle la bienvenida a nuestro estadio en Londres, un lugar donde estamos muy felices de estar”,

refirió Ludvig Andersson, productor de este gran retorno.

ABBA, uno de los grupos pop más exitosos de todos los tiempos, ha anunciado hoy que, por primera vez en 40 años, están de regreso, con un nuevo y revolucionario concierto así como con un nuevo álbum de estudio.

(Cortesía Universal Music)

Agnetha, Björn, Bennyy Anni-Frid interpretarán digitalmente con el apoyo de una banda en vivo de 10 integrantes y en un estadio construido en Londres especialmente para la ocasión, las versiones digitales de todos sus éxitos, logrando capturar movimientos e interpretaciones de los cuatro miembros de la banda, gracias a un enorme equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, que se integra al mundo de la música por primera vez.

Ahora, 40 años desde su más reciente álbum de estudio The Visitors, ABBA no sólo ha grabado dos nuevas canciones, “I Still Have Faith In You” y “Don't Shut Me Down”, sino que grabaron y produjeron Voyage, un álbum completamente nuevo grabado en Riksmixningsverketen, estudio de Benny en Estocolmo y que saldrá a la luz el 5 de noviembre a través de Universal Music Group.

ABBA Voyage abrirá el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para tres mil personas, ubicado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres. Los accesos están disponibles a partir de hoy en abbavoyage.com y las entradas para la venta general a partir del martes 7 de septiembre.

(Cortesía Universal Music)

CITAS

“Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos música juntos. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminarlo. Dicen que es una locura esperar más de 40 años entre álbumes, por lo que hemos grabado al sucesor de The Visitors. Vamos a poder sentarnos con la audiencia y veremos a nuestros yos digitales interpretar nuestras canciones en el escenario de un estadio hecho para este concierto ¡Extraño y maravilloso!” Björn Ulvaeus

“A todos los que nos han seguido pacientemente de una forma u otra en las últimas décadas: Gracias por esperar, es hora de que comience un nuevo viaje. Lo llamamos Voyage porque realmente estamos navegando en aguas desconocidas. Con la ayuda de nuestra juventud, viajamos hacia el futuro. No es fácil de explicar, pero tampoco se ha hecho antes. Es difícil decir qué ha sido lo más alegre para mí (Benny) en este proyecto. No sé si es participar en la creación del concierto junto a todos o estar juntos de nuevo en el estudio después de 40 años”, Benny Andersson.

“Esas primeras sesiones en 2018 fueron muy divertidas y cuando Benny me llamó y me preguntó si yo podía considerar cantar un poco más, ¡salté! ¡Y qué canciones! ¡Mi respeto y amor están con estos compositores excepcionalmente talentosos y genios verdaderos! Qué alegría fue volver a trabajar con el grupo. Estoy muy feliz con lo que hemos hecho y espero sinceramente que nuestros fans sientan lo mismo”. Anni-Frid Lyngstad.

“Cuando volvimos a estar juntos en el estudio, yo no tenía idea de qué esperar...pero el estudio de grabación de Benny tiene un ambiente tan amigable y seguro...antes de darme cuenta, ¡realmente me estaba divirtiendo! ¡Apenas puedo creer que finalmente, ha llegado el momento de compartir esto con el mundo!” Agnetha Fältskog.

Abba en números: