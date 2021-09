Uniendo al público que lo escucha con su amplia visión del reggaetón como pop global, J Balvin, una de las figuras más cruciales de la música actual anunció un próximo concierto en directo por TikTok este próximo 12 de septiembre.

Marcado por la creatividad visual y el alto valor de producción, característico de sus actuaciones, el próximo set de una hora incluirá clásicos y temas del esperado álbum Jose. La continuación de su álbum Colores, 4 veces platino (más de 4,5 mil millones de streams), muestra al camaleónico artista experimentando con el género, colaborando con otras estrellas como Skrillex y Khalid.

Jose alberga sencillos recientes como "Un día", que cuenta con más de 400 millones de streams hasta la fecha, "¿Qué Más Pues?", una colaboración con la cantante argentina María Becerra que fue tendencia en TikTok con 1.1 millones de creaciones de videos, y el nuevo sencillo "Qué Locura", el proyecto más personal de Balvin hasta la fecha.

Con más de 17 millones de seguidores, J Balvin es el artista latino más seguido en TikTok. Ha adoptado plenamente la plataforma, utilizándola para promocionar su música y mostrar su encantadora personalidad. Recientemente ha hecho duetos con fans que han utilizado su nueva canción "In da getto" en sus videos, ayudando a que el sencillo alcance más de 620 mil creaciones de videos en la aplicación.

"Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack", menciona J Balvin. "Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. ¡Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!", dijo.

Este 12 de septiembre los seguidores de Balvin podrán unirse a su música con este gran concierto. JOSE x TikTok se transmitirá en la cuenta de TikTok de Balvin @jbalvin a las 5 de la tarde hora México y Colombia, el pretexto perfecto para la continuar disfrutando del álbum JOSE, que sale a la luz el próximo 10 de septiembre a través de Universal Music Latino.