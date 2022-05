El cine no es silente: Zelenskyy inaugura Festival de Cannes

El Festival de Cine de Cannes comenzó el martes con la vista puesta en la guerra de Rusia en Ucrania y un discurso en vivo del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy vía satélite.

Durante la ceremonia de apertura del festival, Zelenskyy habló extensamente sobre la conexión entre el cine y la realidad, y se refirió a películas como “Apocalypse Now” ("Apocalipsis") de Francis Ford Coppola y “The Great Dictator” (“El gran dictador”) de Charlie Chaplin como similares a las circunstancias actuales de Ucrania.

“Necesitamos un nuevo Chaplin que demuestre que el cine de nuestro tiempo no es mudo”, imploró Zelenskyy, quien recibió una ovación de pie.

“Hoy en día, el cine no es silente. Recuerden estas palabras”.

Este año, el festival abrió con el estreno de “Final Cut”, que cambió su título original de “Z” luego que manifestantes ucranianos señalaran que la letra simboliza para algunos el apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Se espera que la guerra en Ucrania tenga una presencia constante en Cannes. El festival prohibió a los rusos con vínculos con el gobierno y proyectará varias películas de cineastas ucranianos destacados, incluido el documental de Sergei Loznitsa “The Natural History of Destruction”.

Asimismo, imágenes filmadas por el cineasta lituano Mantas Kvedaravičius antes de que éste fuera asesinado en Mariupol en abril serán presentadas por su prometida, Hanna Bilobrova.

