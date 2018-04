Demi Lovato sin pena de mostrarse al natural

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Demi Lovato acaba de hacer lo que, tal vez, muchas mujeres no se atreven a hacer en las redes sociales, que es el mostrar los "defectos" que tiene en su cuerpo y enorgullecerse de ellos, por lo que fue aplaudida y alabada por ello.

Hace casi un mes, la cantante y actriz Demi Lovato compartió un video que se viralizó rápidamente. En el registro la joven de 25 años removía todo el maquillaje de su rostro para mostrar como lucía su cara sin cosméticos, en una campaña que buscaba fomentar la belleza “natural”.

Fiel al mismo estilo, Lovato compartió este jueves una serie de videos boomerang en los que muestra aún más que su rostro. Se trata de una serie de imágenes en las que la cantante enseña las marcas que tiene en su piel y destaca el amor que siente hacia su cuerpo.

“Estrías y grasa extra…”, “Celulitis”, “No hay espacio entre mis muslos… y aún sigo amándome a mí misma”, escribió la joven en las tres publicaciones de sus Stories.

Pero eso no fue todo. Al revisar sus publicaciones, Demi notó un destalle que no le gustó del todo. “El efecto boomerang alisó mis piernas”, escribió en otra publicación. “El punto es que tengo celulitis al igual que el otro 93% de las mujeres. Lo que ves en Instagram no es siempre lo que parece ser. Abracémonos a nosotros mismos”, agregó.

Hay que recordar que Demi Lovato lidió con problemas alimenticios desde muy joven, motivo por el que fue internada en una clínica de rehabilitación. La joven también enfrentó problemas con el consumo de drogas y alcohol, además de sus problemas de autoestima.

BTS selfies from the Instyle shoot Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Mar 21, 2018 at 1:23 PDT

“No voy a mentir. Me automedicaba, bebía y consumía drogas, como hacen muchos adolescentes para bloquear el dolor… Ahora ya no bebo, no me drogo, no vomito después de comer ni me fuerzo a pasar hambre. No hay nada de lo que hago hoy que me avergüence y no pretendo estar delgada como un palo, mi cuerpo no tiene esa complexión”, dijo hace seis años.

Con información de BiobioChile y Radio Fórmula.