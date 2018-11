¡Wow! Sorprenden a Ariana Grande con... ¡mariachis!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Parece que los días complicados por su separación de Pete Davidson y la repentina muerte de Mac Miller han terminado. Al fin, Ariana Grande está encontrando un poco de paz en su vida y una muestra de ello fue la sorpresa que le prepararon sus amigos.

En su cuenta de Twitter, la cantante compartió el momento en el que ella y sus amigos Victoria Monet, Alfredo Flores y Tayla Parx se encontraban en su casa, y de pronto, otros invitados llegaron con ni más ni menos que mariachis. En el video, Ariana se ve muy sorprendida y contenta por la inesperada llegada de los músicos.

También te puede interesar: Nuevo sencillo de Ariana Grande... ¿es para su ex?

“No puedo creer que mis amigos me trajeron mariachis anoche. Esa mie*** fue salvaje. Creo que eso es lo mejor que alguien ha hecho por mí”, indicó la intérprete de Tears Left to Cry.

Además de la emocionante fiesta que sus amigos hicieron en su honor, cabe mencionar que en esta misma semana fue nombrada como la Mujer del Año por la revista Billboard, lanzó su nuevo sencillo Thank U, Next y estrenó su nuevo video del tema Brethin. Todo parece indicar que el sol nuevamente le está sonriendo a Ariana .

Con información del portal Quién.