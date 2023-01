Rita Ora confirma haberse casado con el cineasta Taika Waititi

La cantautora británica Rita Ora, hizo una aparición en el Heart Breakfast Show, para promocionar su nueva canción titulada "You Only Love Me" y donde aprovechó para confirmar que ella y el cineasta neozelandés, Taika Waititi, se casaron.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, cuando en el show Jamie Theakston y Amanda Holden le preguntaron a la cantante si estaba casada, por lo que no dudo en responder "Sí, aquí estamos”, seguidamente explicando que cuando dicen que todo sucede por una razón.

“Estoy oficialmente fuera del mercado, gente", expresó.

Rita Ora is MARRIED 💍🥹 pic.twitter.com/wH0898eiMv — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) January 27, 2023

Ora tuvo la boda ‘perfecta’

Asimismo, Rita Ora explicó que ambos tuvieron una boda "perfecta", siendo exactamente como la quería.

"Fue agradable y perfecto", dijo la cantante. "Completamente como lo quería, solo para mí a veces. Fue muy dulce. ¡Lo siento, no es tan interesante! Un día, haremos una gran fiesta. Encontraré el momento para tener una gran, gran fiesta", concluyó.

Hay que mencionar que el realizador de “Thor: Amor y Trueno”, de 46 años, estuvo casado por una década con la productora Chelsea Winstanley, y es padre de dos hijos, mientras que la intérprete de "Let You Love Me", de 31 años de edad, tuvo un breve romance con el DJ Calvin Harris.

Con información de Reforma